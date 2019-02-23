شؤون فلسطينية

أبو مرزوق: لا يمكن التصدي للمؤامرات بدون الوحدة

أبو مرزوق: لا يمكن التصدي للمؤامرات بدون الوحدة
موسى أبو مرزوق
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق يوم الجمعة: إنه لا يمكن التصدي للمؤامرات بدون الوحدة.

جاءت تصريحات أبو مرزوق في تغريدة عبر (تويتر)، معلقاً على تصريحات لمبعوث الأمم لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف.

وتابع: "رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتقريب ين الفصائل الفلسطينية، إلا أن التحركات السياسية الفلسطينية تزيد من البون (الفصل) بين غزة والضفة".

وأردف أبو مرزوق: "لعل الرسالة وصلت مسامع من يتخذ القرار في المقاطعة، فوحدة الشعب الفلسطيني مقدمة على كل اعتبار ولا يمكن التصدي للمؤامرات بدون الوحدة".



وكان ملادينوف تحدّث خلال إحاطة له بمجلس الامن حول القضية الفلسطينية، إلى أن "البنك الدولي بادر لتقديم برنامج مماثل "يفترض أن يوفر خمسة آلاف فرصة عمل مؤقتة".

وأردف: "رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتقريب ين الفصائل الفلسطينية فإن التحركات السياسية الفلسطينية تزيد من البون (الفصل) بين غزة والضفة".

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