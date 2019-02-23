شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يعلّق على دعوات حماس لمسيراتٍ ضد الرئيس عباس

حسين الشيخ يعلّق على دعوات حماس لمسيراتٍ ضد الرئيس عباس
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
علّق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ على دعوات حركة حماس، لمسيرات في غزة، ضد الرئيس محمود عباس.

وقال الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "في الوقت الذي تشتد فيه الهجمة الإسرائيلية-الأمريكية ضد القيادة الفلسطينية، حماس تدعو إلى مسيرات في غزة ضد الرئيس محمود عباس. هل هذا صدفة؟! أم انزلاق وتساوق مع المؤامرة".


وكان الشيخ علّق أيضاً على تصريحاتٍ لمبعوث الولايات المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حول موعد الإعلان عن (صفقة القرن)، مؤكدا أن "فصولها انتهت عملياً".

وصرّح في تغريدة عبر (تويتر): "غرينبلات يقول إن الإعلان عن (صفقة القرن) سيكون بعد الانتخابات الإسرائيلية!!".

وتابع الشيخ: "السؤال ماذا تبقى من (صفقة القرن) بعد إعلان أمريكا عن نقل سفارتها إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل وإعطاء شرعية للاستيطان ووقف الأموال عن (أونروا) وإنهاء حل الدولتين ...إلخ ؟؟؟ (صفقة القرن) انتهت فصولها عملياً".



وكانت (القناة السابعة) الإسرائيلية نقلت تصريحات عن غرينبلات أن خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن) ستنشر بعد الانتخابات الإسرائيلية.

وقال: إن التحضيرات لنشر الخطة لا تزال تجري على قدم وساق بعد انتخابات (كنيست) الإسرائيلي.

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