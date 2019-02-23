شؤون فلسطينية

ضابط إسرائيلي سابق: العرب في وارسو تحدثوا عن المبادرة العربية ولكنهم يدعمون صفقة القرن

ضابط إسرائيلي سابق: العرب في وارسو تحدثوا عن المبادرة العربية ولكنهم يدعمون صفقة القرن
مؤتمر وارسو
رام الله - دنيا الوطن
قال الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، إن "قمة وارسو شكلت يوما عصيبا على الفلسطينيين في حين شكلت إنجازا سياسيا لإسرائيل، فقد اعتبرتها السلطة الفلسطينية مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن  الفلسطينيين تابعوا بعيون مكسورة صور بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية مع المشاركين العرب رفيعي المستوى". 

وأوضح بن مناحيم، وفق ما نقل عنه موقع (عربي21) أن "المندوبين العرب في قمة وارسو تحدثوا عن المبادرة العربية للسلام، لكنهم في الوقت ذاته يدعمون صفقة القرن الأمريكية الخاصة بالرئيس دونالد ترامب، وقد أعلن ذلك بصورة واضحة مستشاره الشخصي جيراد كوشنير الذي أشاد بالمبادرة العربية، لكنها لم تحقق السلام في المنطقة". 

وذكر بن مناحيم، الضابط السابق في جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"  أن "معظم الدول العربية، باستثناء مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، التي وقعت على اتفاقات سلام مع إسرائيل، اعترفت عمليا بها حين وافقوا على المبادرة السعودية للسلام في 2002 خلال القمة العربية في بيروت".

وأكد أن "الدول العربية ذاتها تبدي استعدادها لتشكيل تحالف مشترك مع إسرائيل ضد إيران، وبذلك تدفع باتجاه التسريع بعملية التطبيع في علاقاتها مع إسرائيل، دون أي آثار جانبية سلبية". 

وأوضح أن "الحكام العرب يسعون لتحقيق هذا التطبيع مع إسرائيل بعملية تدريجية مع الشعوب العربية في الشرق الأوسط، من خلال تكرار أخذهم صورا مشتركة تجمعهم مع المسؤولين الإسرائيليين، على اعتبار أن إسرائيل باتت حقيقة قائمة في الشرق الأوسط يجب التسليم بها". 

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية بيت قاد شرق جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية بيت قاد شرق جنين

إصابة مروج مخدرات وإحراق مركبته شرق نابلس

إصابة مروج مخدرات وإحراق مركبته شرق نابلس

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وارتفاع يطرأ على درجات الحرارة

قيادي بـ &#34;الشعبية&#34;: لا جدوى لأيّ شعار عن المقاومة بدون إنجاز المصالحة

قيادي بـ "الشعبية": لا جدوى لأيّ شعار عن المقاومة بدون إنجاز المصالحة

أبو مرزوق: لا يمكن التصدي للمؤامرات بدون الوحدة

أبو مرزوق: لا يمكن التصدي للمؤامرات بدون الوحدة

حسين الشيخ يعلّق على دعوات حماس لمسيراتٍ ضد الرئيس عباس

حسين الشيخ يعلّق على دعوات حماس لمسيراتٍ ضد الرئيس عباس

منصور: فلسطين تقود مشاورات حثيثة للتغلب على الاختلافات قبل انعقاد مؤتمر بيونس أيريس

منصور: فلسطين تقود مشاورات حثيثة للتغلب على الاختلافات قبل انعقاد مؤتمر بيونس أيريس

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية بيت قاد شرق جنين

قوات الاحتلال تعتقل شاباً من قرية بيت قاد شرق جنين

إصابة مروج مخدرات وإحراق مركبته شرق نابلس

إصابة مروج مخدرات وإحراق مركبته شرق نابلس

منصور: فلسطين تقود مشاورات حثيثة للتغلب على الاختلافات قبل انعقاد مؤتمر بيونس أيريس

منصور: فلسطين تقود مشاورات حثيثة للتغلب على الاختلافات قبل انعقاد مؤتمر بيونس أيريس

الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين وينصب حاجزا عسكريا

الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين وينصب حاجزا عسكريا

تركيا تتضامن مع المسجد الأقصى

تركيا تتضامن مع المسجد الأقصى

خالد: المقدسيون يسطرون من جديد ملحمة بطولية دفاعا عن مدينتهم ومقدساتهم

خالد: المقدسيون يسطرون من جديد ملحمة بطولية دفاعا عن مدينتهم ومقدساتهم

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

منوعات

فيديو: &#34;زياد برجي&#34; يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: "زياد برجي" يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: &#34;مايا&#34; تصف نفسها بـ &#34;راقصة المغرب الاولى&#34;

فيديو: "مايا" تصف نفسها بـ "راقصة المغرب الاولى"

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

صور: &#34;زينة&#34; تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

صور: "زينة" تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

فيديو: &#34;نسرين طافش&#34; ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: "نسرين طافش" ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

عربي

البشير يعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد

البشير يعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد

الديوان السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

الديوان السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

مصادر إعلامية: البشير سيعلن حالة الطوارئ بالسودان

مصادر إعلامية: البشير سيعلن حالة الطوارئ بالسودان

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل