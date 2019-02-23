علاء مبارك يفتح النار مجددًا على عمرو أديب بتعليق عن الرجولة



ونشر علاء مبارك فيديو جديد يظهر تناقضات وتقلبات عمرو أديب، تجاه والده الرئيس الأسبق.



وقال أديب في تصريحات سابقة إنه يحترم مبارك، وأن الأخير لم يعتقل أي صحفي، ليعود في فيديو آخر ويشتمه، ويقول إنه كان يشتمه وهو على رأس الحكم.



وعلق علاء مبارك على الفيديو في إشارة إلى أديب، "أن تُولد ذكرا فهذا قَدَرُك.. أما أن تكون رجلا فهذا صنع يديك".



ويأتي هذا الفيديو ردا على تعليق عمرو أديب على الفيديو المشابه الذي نشره علاء مبارك قبل أيام، إذ شن أديب هجوما واسعا على نجل مبارك، واصفا اياه بـ"رد سجون".





رام الله - دنيا الوطنفتح علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، النار مجددا على الإعلامي عمرو أديب.