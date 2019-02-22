دولي

قتيلان في صدامات مع الجيش الفنزويلي عند الحدود البرازيلية

قتيلان في صدامات مع الجيش الفنزويلي عند الحدود البرازيلية
رام الله - دنيا الوطن
قتل شخصان وجرح 15 شخصاً اليوم الجمعة في صدامات مع الجيش في جنوب شرق فنزويلا على الحدود مع البرازيل، وأشخاص حاولوا منع العسكريين من قطع الطريق أمام إدخال مساعدات إنسانية، كما أعلنت منظمة غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأكد منظمة (كابيه كابيه) لوكالة (فرانس برس)، أن "امرأة من السكان الأصليين وزوجها قتلا وجرح 15 آخرون من جماعة هنود البيمون في مقاطعة غران سابانا خلال هجوم من موكب للحرس الوطني". وحصل الصدام عندما كان أشخاص من الجماعة يحاولون منع موكب عسكري من الوصول إلى الحدود مع البرازيل.

أخبار ذات صلة

إيران تعود من جديد لتخصيب اليورانيوم

إيران تعود من جديد لتخصيب اليورانيوم

إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في رواندا

إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في رواندا

هذا موقف فرنسا من اقتطاع اسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية

هذا موقف فرنسا من اقتطاع اسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية

تركيا توقف 295 عسكريا ارتباطا بمحاولة الانقلاب الفاشلة

تركيا توقف 295 عسكريا ارتباطا بمحاولة الانقلاب الفاشلة

أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا

أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا

مسلم يقود حملة يهودي مرشح للانتخابات الأمريكية

مسلم يقود حملة يهودي مرشح للانتخابات الأمريكية

كوريا الشمالية تطلب المساعدة لمواجهة الأزمة الغذائية

كوريا الشمالية تطلب المساعدة لمواجهة الأزمة الغذائية

شاهد: الجيش الإسرائيلي يدّعي ضبط قنبلتين بحوزة فلسطينييْن قرب أريحا

شاهد: الجيش الإسرائيلي يدّعي ضبط قنبلتين بحوزة فلسطينييْن قرب أريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين وينصب حاجزا عسكريا

الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين وينصب حاجزا عسكريا

تركيا تتضامن مع المسجد الأقصى

تركيا تتضامن مع المسجد الأقصى

خالد: المقدسيون يسطرون من جديد ملحمة بطولية دفاعا عن مدينتهم ومقدساتهم

خالد: المقدسيون يسطرون من جديد ملحمة بطولية دفاعا عن مدينتهم ومقدساتهم

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

الديمقراطية توقد شعلة انطلاقتها الـ50 على أرض مخيم العودة شرق مدينة غزة

الديمقراطية توقد شعلة انطلاقتها الـ50 على أرض مخيم العودة شرق مدينة غزة

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم &#34;باب الرحمة&#34;

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم "باب الرحمة"

منوعات

فيديو: &#34;زياد برجي&#34; يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: "زياد برجي" يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: &#34;مايا&#34; تصف نفسها بـ &#34;راقصة المغرب الاولى&#34;

فيديو: "مايا" تصف نفسها بـ "راقصة المغرب الاولى"

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

صور: &#34;زينة&#34; تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

صور: "زينة" تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

فيديو: &#34;نسرين طافش&#34; ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: "نسرين طافش" ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

عربي

الديوان السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

الديوان السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

مصادر إعلامية: البشير سيعلن حالة الطوارئ بالسودان

مصادر إعلامية: البشير سيعلن حالة الطوارئ بالسودان

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين