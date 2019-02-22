منصور: فلسطين تقود مشاورات حثيثة للتغلب على الاختلافات قبل انعقاد مؤتمر بيونس أيريس

رام الله - دنيا الوطنتتواصل أعمال واجتماعات مجموعة الـ 77 والصين، التي ترأسها دولة فلسطين لهذا العام، على مختلف الأصعدة في الأمم المتحدة.وبدأت وتيرة المشاورات تتسارع مع قرب انعقاد "مؤتمر بيونس أيريس بعد أربعين عاما" في الأرجنتين لبحث تعاون دول جنوب-جنوب في منتصف الشهر المقبل.وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن الأمور تتجه نحو التوصل إلى البيان الختامي مع التوافق بين كافة الشركاء، لا سيّما في الاتحاد الأوروبي، مع مجموعة الـ 77 والصين.وأضاف أن فلسطين تسعى عبر موقعها في رئاسة المجموعة إلى الاضطلاع بدورها على المستوى الدولي على أكمل وجه، إذ شاركت في الاجتماع التحضيري لتحديد ميزانية سكرتاريا الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في بون/ألمانيا قبل أيام، كما تشارك على الدوام في العديد من اللقاءات مع السفراء من أوروبا وغيرها لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في اللجنة المتخصصة بمتابعة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة للأمم المتحدة.وعقد السفير منصور عدة لقاءات خلال شهر شباط الجاري مع قيادات المنظومة الدولية، على رأسها الأمين العام للأمم المتحدة، ونائبته، ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسفير الصين، وغيرهم من القيادات العليا لأجهزة الأمم المتحدة، لبحث سبل التعاون بما يخدم القضايا المشتركة للأطراف المعنية.وكانت لجنة التنمية الاجتماعية قد أنهت أعمالها بعد أن قدمت فلسطين كلمة باسم مجموعة الـ 77 والصين أدلى بها رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، الذي ترأس طاولة مستديرة لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بشؤون المرأة والتمييز بين البلدان من جهة وداخل البلدان من جهة أخرى.وأكد السفير منصور أن الجهود تبذل لكي يتم التحاق المزيد من الدول بمجموعة 77 والصين، مشيرا إلى أن مشاورات تدور مع دول أخرى غادرت اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لمحاولة إقناعها بالعودة للالتحاق بهذه الاتفاقية التي مركزها في فيينا.وتواصل فلسطين أعمالها كرئيسة لمجموعة 77 والصين، وتسعى من خلال هذا الموقع أن تتصدر القضايا التي تعنى بها دول المجموعة اهتمامات المجتمع الدولي، خاصة فيما يتعلق بالتنمية والاقتصاد والقضايا الإنسانية.