الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين وينصب حاجزا عسكريا

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرية رمانة غرب جنين، ونصبت حاجزا عسكريا فيها.وأفادت مصادر محلية، بان قوات الاحتلال أجرت عملية تصوير بواسطة طائرة صغيرة، كما داهمت منزل المواطن بشار الأحمد واستجوبته، قبل أن تستولي على علم فلسطين المرفوع على سور منزله.