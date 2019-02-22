البشير يعلن فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في خطاب لشعبه مساء يوم الجمعة، بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة ضد حكمه القائم منذ ثلاثة عقود، أنه قرر فرض حالة الطوارئ بكامل البلاد لمدة عام.





كما أعلن أيضا حل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية جذرية.





وقال الرئيس السوداني عمر البشير إن بلاده تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة من تاريخها، مؤكدا أنها ستخرج منها أكثر إصرارا على بناء أمتنا المستقرة.





وأضاف أن السودان شهد مطالب مشروعة وموضوعية يكفلها الدستور والقانون، مشيرا إلى أن البعض حاول القفز على المطالب وقيادة البلاد إلى مصير مجهول.





وشدد الرئيس البشر على أنه تمسك دوما في حكمه بتوسيع مساحة الحريات العامة.





وجدد الرئيس السوداني دعوته للجميع للجلوس إلى طاولة الحوار لتجنيب الوطن المصائب.





وبين في سياق حديثه أن كل المشروعات الكبرى في عهد الانقاذ نفذت بعقول وأيادي السودانيي

رام الله - دنيا الوطن