دولي

إيران تعود من جديد لتخصيب اليورانيوم

إيران تعود من جديد لتخصيب اليورانيوم
رام الله - دنيا الوطن
أكدت مصادر استخباراتية غربية، اليوم الجمعة، أن إيران عادت مجدداً لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المُستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

ووفقاً لموقع "مكان" الاسرائيلي، أشارت المصادر، إلى استعداد طهران لإعادة عملية التخصيب اليورانيوم خلافاً للاتفاق النووي الموقع معها.
 
وذكرت المصادر إن القرار بالانسحاب من الاتفاق هو قرار سياسي يجب أن يتخذ من قبل قيادة الجمهورية الإيرانية ولكنه يبدو ان طهران تستعد لهذا السيناريو وتعد البنى التحتية اللازمة لذلك.

وكشف الموقع، أن رئيس جهاز المخابرات البريطانية الكس يانغر قد وصل إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل حيث اجتمع مع رئيس الموساد يوسي كوهين ومؤولين كبار اخرين في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لبحث هذه التطورات .

وتعتبر الجهات الإسرائيلية أن طهران تسعى إلى التقدم في إنتاج القنبلة النووية إلا أن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.

وبالرغم من تقييمات الاستخبارات الغربية يشير تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إن إيران لا تزال تفي بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي مع الدول العظمى حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وجاء في التقرير الدوري لمجلس أمناء الوكالة ان احتياطي المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب الذي تملكه إيران ازداد قليلا خلال الأشهر الثلاثة منذ القرير الأخير الا انه لا يزال اقل من الكمية القصوى المسموح بها وفقا للاتفاق .

وتمتلك إيران حاليا 150 طنا من المياه الثقيلة ونحو 164 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب.وبحسب التقرير فان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يستطيعون تفقد جميع المنشآت النووية الإيرانية والمواقع الحساسة.

وأعلنت كلاً من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الأسبوع الماضي طلب الولايات المتحدة الإنسحاب من الاتفاق النووي.

أخبار ذات صلة

قتيلان في صدامات مع الجيش الفنزويلي عند الحدود البرازيلية

قتيلان في صدامات مع الجيش الفنزويلي عند الحدود البرازيلية

إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في رواندا

إسرائيل تفتتح أول سفارة لها في رواندا

هذا موقف فرنسا من اقتطاع اسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية

هذا موقف فرنسا من اقتطاع اسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية

تركيا توقف 295 عسكريا ارتباطا بمحاولة الانقلاب الفاشلة

تركيا توقف 295 عسكريا ارتباطا بمحاولة الانقلاب الفاشلة

أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا

أمريكا تنقل قوات وآليات عسكرية إلى فنزويلا

مسلم يقود حملة يهودي مرشح للانتخابات الأمريكية

مسلم يقود حملة يهودي مرشح للانتخابات الأمريكية

كوريا الشمالية تطلب المساعدة لمواجهة الأزمة الغذائية

كوريا الشمالية تطلب المساعدة لمواجهة الأزمة الغذائية

شاهد: الجيش الإسرائيلي يدّعي ضبط قنبلتين بحوزة فلسطينييْن قرب أريحا

شاهد: الجيش الإسرائيلي يدّعي ضبط قنبلتين بحوزة فلسطينييْن قرب أريحا

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين وينصب حاجزا عسكريا

الاحتلال يقتحم قرية رمانة غرب جنين وينصب حاجزا عسكريا

تركيا تتضامن مع المسجد الأقصى

تركيا تتضامن مع المسجد الأقصى

خالد: المقدسيون يسطرون من جديد ملحمة بطولية دفاعا عن مدينتهم ومقدساتهم

خالد: المقدسيون يسطرون من جديد ملحمة بطولية دفاعا عن مدينتهم ومقدساتهم

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

الديمقراطية توقد شعلة انطلاقتها الـ50 على أرض مخيم العودة شرق مدينة غزة

الديمقراطية توقد شعلة انطلاقتها الـ50 على أرض مخيم العودة شرق مدينة غزة

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم &#34;باب الرحمة&#34;

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم "باب الرحمة"

منوعات

فيديو: &#34;زياد برجي&#34; يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: "زياد برجي" يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: &#34;مايا&#34; تصف نفسها بـ &#34;راقصة المغرب الاولى&#34;

فيديو: "مايا" تصف نفسها بـ "راقصة المغرب الاولى"

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

صور: &#34;زينة&#34; تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

صور: "زينة" تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

فيديو: &#34;نسرين طافش&#34; ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: "نسرين طافش" ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

عربي

الديوان السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

الديوان السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

مصادر إعلامية: البشير سيعلن حالة الطوارئ بالسودان

مصادر إعلامية: البشير سيعلن حالة الطوارئ بالسودان

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين