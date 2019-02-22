الديوان السعودي يعلن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة

رام الله - دنيا الوطنأعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، عن وفاة أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية.ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، نشر الديوان الملكي السعودي بياناً عاجلاً، أكد فيه وفاة الأميرة أضواء بنت عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن سعود بن فيصل آل سعود.وأشار الديوان الملكي في إلى أن صلاة الجنازة ستقام على الأميرة الراحلة بعد صلاة عشاء اليوم الجمعة، في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.