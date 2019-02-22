الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

رام الله - دنيا الوطناستجاب رئيس دولة فلسطين محمود عباس لمناشدة المواطن إيهاب كمال المسارعي من سكان النصيرات بقطاع غزة، وأوعز لقاضي قضاة فلسطين، مستشار سيادته للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، بتقديم المساعدة اللازمة له.وكان المواطن المسارعي، وهو متزوج وأب لثلاث أطفال، ناشد سيادة الرئيس توفير مسكن له ولأسرته، حيث يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.