شؤون فلسطينية

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة
رام الله - دنيا الوطن
قال المحامي زيد الايوبي رئيس مركز العرب للشؤون الاستراتيجية والقانونية في القدس ان المقدسيين انتصروا اليوم على سياسة التهويد الاحتلالية عندما تحدوا الاحتلال الاسرائيلي وجنوده بفتح الباب المؤدي الى ساحة باب الرحمة والذي اغلقته سلطات الاحتلال الاسرائيلي في العام 2003 .

وافاد المحامي الايوبي ان صمود المقدسيين وايمانهم العميق بقضيتهم ووعيهم السياسي والديني الذي اذهل العالم هو سبب تراجع الاحتلال الاسرائيلي عن اجراءاته التعسفية بحق ساحة باب الرحمة المؤدي الى المسجد الاقصى .

واكد الايوبي ان اجراءات الاحتلال الاسرائيلي التهويدية والتي تهدف الى السيطرة على المسجد الاقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا هي اجراءات باطلة وغير قانونية بل انها تنحدر لمستوى جرائم الحرب المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام محكمة الجنايات الدولية باعتبارها مخالفات جسيمة لمنطوق معاهدة جنيف الرابعة ومعاهدة لاهاي واللتان حظرتا على القوة القائمة بالاحتلال الحربي القيام باي اجراءات تمس الاعيان الدينية والثقافية في الاقليم المحتل وهو ما اكد عليه مجلس الامن الدولي في العشرات من قراراته عندما اعتبر ان كل اجراءات الاحتلال التهويدية في القدس لن تغير من الوضع القانوني للمدينة باعتبارها مدينة محتلة .

وحيا الايوبي صمود المقدسيين في معركة باب الرحمة مناشدا العرب والمسلمين للتحرك الفوري لدعم صمود المقدسيين في مواجهة جرائم الاحتلال في القدس التي تستهدف النيل من الطابع العربي والاسلامي للمدينة المقدسة .

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