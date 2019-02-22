شؤون فلسطينية

غرفة العمليات المشتركة لـ"دنيا الوطن": المقاومة تستنفر عناصرها وتتداعى لبحث الرد على جرائم الاحتلال

غرفة العمليات المشتركة لـ"دنيا الوطن": المقاومة تستنفر عناصرها وتتداعى لبحث الرد على جرائم الاحتلال
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
حملت مصادر، في غرفة العمليات المشتركة، التابعة للمقاومة الفلسطينية، جيش الاحتلال الإسرائيلي، تداعيات استشهاد طفل فلسطيني، على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال مصدر في غرفة العمليات المشتركة لـ"دنيا الوطن": إن استمرار جرائم الاحتلال، سيشعل الأوضاع في مناطق غلاف غزة، بحيث لا يستطيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يوقف غضب المقاومة الفلسطينية.

وأضاف المصدر، أن قوى المقاومة ستتداعى، لبحث كيفية وطبيعة الرد على جريمة استشهاد الطفل، مبينًا أنه يتم اجراء اتصالات مكثفة، بين الغرفة والوسطاء الأممين وكذلك الوسيط المصري، منذ عصر اليوم.

وأوضح المصدر، أنه يوجد الآن حالة من الاستنفار في صفوف قوى المقاومة بغزة، تحسبًا لأي تصعيد أو مواجهة مع الجيش الإسرائيلي، متابعًا: "بات الجميع يقف على براميل من البارود، قد ينفجر في أي لحظة، وهذا الانفجار سيكون بدايته في غلاف غزة".

وقال مصدر آخر: إنه لحد اللحظة لم تجتمع، ولكن كل ما في الأمر أن قوى المقاومة لا تزال تتدارس طبيعة الرد.

وأوضح المصدر لـ"دنيا الوطن"، أن الوسطاء دعوا لتهدئة الأمور، وألا تتدحرج الأحداث نحو التصعيد في غزة.

وتابع المصدر: سنراقب الساعات المقبلة، فاذا ما كان هنالك أي تطور طارئ فإن غرفة العمليات المشتركة، ستخرج وتحدد كيفية الرد.

وبيّنت مصادر أخرى، أن المشهد لا يزال مُعقدًا، ولا يوجد أي شيء واضح لحد اللحظة، والمقاومة العسكرية بين خيارين: الأول هو استمرار الفعاليات الشعبية، وتطويرها، سواءً شرقي قطاع غزة، أو حتى في زيكيم.

وأضافت لـ"دنيا الوطن": "نحن نراقب الوضع، ونُقدر الغضب الشعبي الذي يزداد بعد استشهاد مواطنين وأطفال، مستدركًا "لكن المقاومة لا تسير بردات الفعل، أو وفق طلبات الجماهير، وانما وفق استراتيجية عميقة وحكيمة وواعية، والكلمة الفصل بيد المقاومة".

وختمت المصادر، حديثها قائلة: يوجد واقع مؤلم وصعب في قطاع غزة، وأي تصعيد من خلال المقاومة الفلسطينية، لربما يواجه بعدوان شرس وخطير، ينال من دماء الشعب الفلسطيني بغزة، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة

خالد: المقدسيون يسطرون من جديد ملحمة بطولية دفاعا عن مدينتهم ومقدساتهم

خالد: المقدسيون يسطرون من جديد ملحمة بطولية دفاعا عن مدينتهم ومقدساتهم

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

الديمقراطية توقد شعلة انطلاقتها الـ50 على أرض مخيم العودة شرق مدينة غزة

الديمقراطية توقد شعلة انطلاقتها الـ50 على أرض مخيم العودة شرق مدينة غزة

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة

للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. الرئيس عباس يصل مصر غدا السبت

للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. الرئيس عباس يصل مصر غدا السبت

شاهد: لحظات مروعة لمحاولة انقاذ شاب مصاب بقنبلة غاز برأسه بمسيرات العودة

شاهد: لحظات مروعة لمحاولة انقاذ شاب مصاب بقنبلة غاز برأسه بمسيرات العودة

اليابان تتبرع بمبلغ 23 مليون دولار للأونروا دعما للاجئي فلسطين

اليابان تتبرع بمبلغ 23 مليون دولار للأونروا دعما للاجئي فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الرئيس يستجيب لمناشدة مواطن من غزة ويوعز بتقديم المساعدة اللازمة له

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

الجمعية البرلمانية المتوسطية تؤكد حق الشعب الفلسطيني بدولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية

الديمقراطية توقد شعلة انطلاقتها الـ50 على أرض مخيم العودة شرق مدينة غزة

الديمقراطية توقد شعلة انطلاقتها الـ50 على أرض مخيم العودة شرق مدينة غزة

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة

المحامي زيد الايوبي : المقدسيون انتصروا على ارادة الاحتلال في باب الرحمة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم &#34;باب الرحمة&#34;

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم "باب الرحمة"

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

اشتيه: إجراءات الاحتلال لتهويد القدس المحتلة فشلت

اشتيه: إجراءات الاحتلال لتهويد القدس المحتلة فشلت

منوعات

فيديو: &#34;زياد برجي&#34; يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: "زياد برجي" يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: &#34;مايا&#34; تصف نفسها بـ &#34;راقصة المغرب الاولى&#34;

فيديو: "مايا" تصف نفسها بـ "راقصة المغرب الاولى"

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

صور: &#34;زينة&#34; تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

صور: "زينة" تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

فيديو: &#34;نسرين طافش&#34; ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: "نسرين طافش" ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

عربي

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب &#34;القاتل الصامت&#34;

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب "القاتل الصامت"

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة