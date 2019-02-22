شؤون فلسطينية

للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. الرئيس عباس يصل مصر غدا السبت

للمشاركة بالقمة العربية الأوروبية.. الرئيس عباس يصل مصر غدا السبت
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، يصل جمهورية مصر العربية غدا السبت.

وأكد اللوح في تصريح صحفي له، أن الرئيس عباس على رأس وفد رفيع المستوى فى القمة العربية الأوروبية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ يوم الأحد المقبل، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتتناول القمة العربية الأوروبية التي تعقد لأول مرة العديد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والمسائل المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها القضية الفلسطينية وسبل التوصل إلى السلام الشامل والعادل. 

كما ستبحث القمة ملفات سوريا وليبيا واليمن والجهود العربية والأوروبية والأممية المبذولة، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والثقافى بين الدول العربية والأوروبية، وبحث التحديات المشتركة بين الجانبين، مثل مكافحة الإرهاب وملف الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والسلاح.

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