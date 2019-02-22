شؤون فلسطينية

شاهد: لحظات مروعة لمحاولة انقاذ شاب مصاب بقنبلة غاز برأسه بمسيرات العودة

شاهد: لحظات مروعة لمحاولة انقاذ شاب مصاب بقنبلة غاز برأسه بمسيرات العودة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب فلسطيني لحظة اصابته بقنبلة غاز في رأسه بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة .

ويُظهر الفيديو الشاب وهو ملقى على الأرض، وقد أصيب بقنبلة غاز في رأسه، ويحاول بعض الشباب انقاذ حياته، فيما ذكرت ذات المواقع بأن حالة الشاب المصاب خطيرة جداً.

وأصيب الشاب بالاضافة إلى 41 أخرين بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال أثناء مشاركتهم بجمعة مسيرات العودة عند الحدود مع قطاع غزة.


 


أخبار ذات صلة

اليابان تتبرع بمبلغ 23 مليون دولار للأونروا دعما للاجئي فلسطين

اليابان تتبرع بمبلغ 23 مليون دولار للأونروا دعما للاجئي فلسطين

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم &#34;باب الرحمة&#34;

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم "باب الرحمة"

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

الشيخ: ‏هذه فحوى الرسالة الرسمية التي أوصلناها لاسرائيل حول أموال المقاصة

الشيخ: ‏هذه فحوى الرسالة الرسمية التي أوصلناها لاسرائيل حول أموال المقاصة

وزارة المالية الفلسطينية تفوز بجائزة أفضل منهجية بالتخطيط المالي بالوطن العربي

وزارة المالية الفلسطينية تفوز بجائزة أفضل منهجية بالتخطيط المالي بالوطن العربي

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

اشتيه: إجراءات الاحتلال لتهويد القدس المحتلة فشلت

اشتيه: إجراءات الاحتلال لتهويد القدس المحتلة فشلت

اتحاد الكتاب الفلسطينيين وكتاب مصر يوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

اتحاد الكتاب الفلسطينيين وكتاب مصر يوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم &#34;باب الرحمة&#34;

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم "باب الرحمة"

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

اتحاد الكتاب الفلسطينيين وكتاب مصر يوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

اتحاد الكتاب الفلسطينيين وكتاب مصر يوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين

إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين

رضوان يدعو المقاومة لتجهيز ردها على أي استهداف للأقصى

رضوان يدعو المقاومة لتجهيز ردها على أي استهداف للأقصى

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية

منوعات

فيديو: &#34;زياد برجي&#34; يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: "زياد برجي" يتحدث عن تجربة ادمانه للمخدرات: صرت نضيف

فيديو: &#34;مايا&#34; تصف نفسها بـ &#34;راقصة المغرب الاولى&#34;

فيديو: "مايا" تصف نفسها بـ "راقصة المغرب الاولى"

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

ثري خليجي يشتري لممثلة قصر في دبي بقيمته 87 مليون درهم

صور: &#34;زينة&#34; تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

صور: "زينة" تثير الجدل في بيتها بفستانها القصير

فيديو: &#34;نسرين طافش&#34; ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: "نسرين طافش" ترتدي الحجاب وتفاجئ جمهورها

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

عربي

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب &#34;القاتل الصامت&#34;

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب "القاتل الصامت"

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة