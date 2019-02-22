شاهد: لحظات مروعة لمحاولة انقاذ شاب مصاب بقنبلة غاز برأسه بمسيرات العودة





ويُظهر الفيديو الشاب وهو ملقى على الأرض، وقد أصيب بقنبلة غاز في رأسه، ويحاول بعض الشباب انقاذ حياته، فيما ذكرت ذات المواقع بأن حالة الشاب المصاب خطيرة جداً.





وأصيب الشاب بالاضافة إلى 41 أخرين بجراح مختلفة برصاص قوات الاحتلال أثناء مشاركتهم بجمعة مسيرات العودة عند الحدود مع قطاع غزة.













رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب فلسطيني لحظة اصابته بقنبلة غاز في رأسه بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بمسيرات العودة .