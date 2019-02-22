الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم "باب الرحمة"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الجمعة، عن شعار الجمعة الـ49 القادمة من مسيرات العودة.وقالت الهيئة في بيانها الختامي من مخيم "ملكة" شرق مدينة غزة، إن الجمعة القادمة من مسيرات العودة ستحمل عنوان "جمعة باب الرحمة".وأضافت الهيئة، أن شعبنا متمسك بمقاومته، ويوجه صفعة لما يعرف بـ " صفقة القرن ".ودعت الهيئة، الشعب الفلسطيني في جميع مناطق تواجده لبدء الاستعداد ليوم 30 مارس/آذار القادم، الذي سيكون عظيماً ومشهوداً.وشاركت الآلاف من سُكان قطاع غزة، اليوم في الجمعة الـ48 من مسيرات العودة على طول حدود قطاع غزة، اندلع خلالها مواجهات مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتج عنها 24 إصابة بالرصاص الحي.