الشيخ: ‏هذه فحوى الرسالة الرسمية التي أوصلناها لاسرائيل حول أموال المقاصاة

وتابع الشيخ بتغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر "نرفض استلام الأموال منقوصة ، وأننا سنواصل دفع المستحقات المالية لعائلات الشهداء والأسرى" .





وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن ان السلطة الفلسطينية قررت التنازل عن كافة أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، في اعقاب قرار إسرائيل اقتطاع "المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى"، وفقا للإعلان الرئيس الفلسطيني.





وقال : "لقد قررنا رفض تلقي كافة أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن بضائع المناطق الفلسطينية. لا نريد هذه المبالغ. فلتبقى عندهم في إسرائيل. حتى لو كان لدينا فقط 20 او 30 مليون شيكل (حوالي 9 ملايين دولار) فإننا سندفعها لعائلات الشهداء".