وزارة المالية الفلسطينية تفوز بجائزة أفضل منهجية بالتخطيط المالي بالوطن العربي

فازت وزارة المالية والتخطيط بجائزة الشارقة في المالية العامة، كأفضل منهجية في التخطيط المالي الحكومي مناصفة مع دولة السودان.





واشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية في رسالة وصلت لوزارة المالية، الى قرار المجلس الأعلى لجائزة الشارقة اعتماد توصيات لجنة التحكيم، والمصادقة على فوز وزارة المالية والتخطيط في دولة فلسطين.





من ناحيته، اعتبر وزير المالية شكري بشارة، أن هذا الإنجاز يؤكد سعي الوزارة الدائم للوصول الى أفضل الممارسات الإدارية والمنهجية في مجال المالية العامة.





وثمن بشارة، جهود أسرة وزارة المالية والتخطيط والوكيل فريد غنام، والادارة العامة للموازنة ومديرها العام وموظفيها، والمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، على هذا الانجاز الذي يساهم في نشر أفضل التطبيقات والممارسات في إدارة المال العام، لتحقيق التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد المالية الحكومية.

رام الله - دنيا الوطن