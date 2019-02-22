تركيا توقف 295 عسكريا ارتباطا بمحاولة الانقلاب الفاشلة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مدعون أتراك اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 295 من الأفراد العاملين بالقوات المسلحة لهم صلة بجماعة فيتو "الإرهابية" التي تقف وراء محاولة الأنقلاب الفاشلة عام 2016 ، وفقا لمصادر قضائية.
وفي إطار التحقيق في تسلل الجماعة إلى الجيش التركي ، أصدر ممثلو الادعاء في اسطنبول مذكرات توقيف بحق الجنود العاملين ، المتهمين بالتواصل مع أعضاء فيتو من خلال كل من الهواتف المدفوعة الأجر وخطوط الهواتف المنزلية ، حسبما ذكرت المصادر ، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية الرسمية عن المصادر قولها إن هناك شخصيات رفيعة المستوى مدرجة في المذكرات ، بما في ذلك ثمانية ضباط برتبة ميجور.
ووفقًا للحكومة التركية ، قام جماعة فيتو وزعيمها في الولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 ، والذي أدى إلى مقتل 251 شخصًا وإصابة 2200 شخصًا.
وتتهم أنقرة أيضا جماعة فيتو بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق الشرطة والجيش والقضاء.
أصدر مدعون أتراك اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 295 من الأفراد العاملين بالقوات المسلحة لهم صلة بجماعة فيتو "الإرهابية" التي تقف وراء محاولة الأنقلاب الفاشلة عام 2016 ، وفقا لمصادر قضائية.
وفي إطار التحقيق في تسلل الجماعة إلى الجيش التركي ، أصدر ممثلو الادعاء في اسطنبول مذكرات توقيف بحق الجنود العاملين ، المتهمين بالتواصل مع أعضاء فيتو من خلال كل من الهواتف المدفوعة الأجر وخطوط الهواتف المنزلية ، حسبما ذكرت المصادر ، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية الرسمية عن المصادر قولها إن هناك شخصيات رفيعة المستوى مدرجة في المذكرات ، بما في ذلك ثمانية ضباط برتبة ميجور.
ووفقًا للحكومة التركية ، قام جماعة فيتو وزعيمها في الولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 ، والذي أدى إلى مقتل 251 شخصًا وإصابة 2200 شخصًا.
وتتهم أنقرة أيضا جماعة فيتو بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق الشرطة والجيش والقضاء.
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