تركيا توقف 295 عسكريا ارتباطا بمحاولة الانقلاب الفاشلة

رام الله - دنيا الوطنأصدر مدعون أتراك اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 295 من الأفراد العاملين بالقوات المسلحة لهم صلة بجماعة فيتو "الإرهابية" التي تقف وراء محاولة الأنقلاب الفاشلة عام 2016 ، وفقا لمصادر قضائية.وفي إطار التحقيق في تسلل الجماعة إلى الجيش التركي ، أصدر ممثلو الادعاء في اسطنبول مذكرات توقيف بحق الجنود العاملين ، المتهمين بالتواصل مع أعضاء فيتو من خلال كل من الهواتف المدفوعة الأجر وخطوط الهواتف المنزلية ، حسبما ذكرت المصادر ، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام.ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية الرسمية عن المصادر قولها إن هناك شخصيات رفيعة المستوى مدرجة في المذكرات ، بما في ذلك ثمانية ضباط برتبة ميجور.ووفقًا للحكومة التركية ، قام جماعة فيتو وزعيمها في الولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 ، والذي أدى إلى مقتل 251 شخصًا وإصابة 2200 شخصًا.وتتهم أنقرة أيضا جماعة فيتو بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق الشرطة والجيش والقضاء.