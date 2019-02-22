دولي

تركيا توقف 295 عسكريا ارتباطا بمحاولة الانقلاب الفاشلة

تركيا توقف 295 عسكريا ارتباطا بمحاولة الانقلاب الفاشلة
رام الله - دنيا الوطن
 أصدر مدعون أتراك اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 295 من الأفراد العاملين بالقوات المسلحة لهم صلة بجماعة فيتو "الإرهابية" التي تقف وراء محاولة الأنقلاب الفاشلة عام 2016 ، وفقا لمصادر قضائية.

وفي إطار التحقيق في تسلل الجماعة إلى الجيش التركي ، أصدر ممثلو الادعاء في اسطنبول مذكرات توقيف بحق الجنود العاملين ، المتهمين بالتواصل مع أعضاء فيتو من خلال كل من الهواتف المدفوعة الأجر وخطوط الهواتف المنزلية ، حسبما ذكرت المصادر ، التي طلبت عدم الكشف عن اسمها بسبب القيود على التحدث إلى وسائل الإعلام.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء التركية الرسمية عن المصادر قولها إن هناك شخصيات رفيعة المستوى مدرجة في المذكرات ، بما في ذلك ثمانية ضباط برتبة ميجور.

ووفقًا للحكومة التركية ، قام جماعة فيتو وزعيمها في الولايات المتحدة فتح الله جولن بتدبير الانقلاب الفاشل في 15 تموز/يوليو 2016 ، والذي أدى إلى مقتل 251 شخصًا وإصابة 2200 شخصًا.

وتتهم أنقرة أيضا جماعة فيتو بالوقوف وراء حملة طويلة لإسقاط الدولة من خلال اختراق الشرطة والجيش والقضاء.

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