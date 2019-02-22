اشتيه: إجراءات الاحتلال لتهويد القدس المحتلة فشلت

قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، إن ما جرى في مدينة القدس المحتلة، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كل القرارات والإجراءات التي هدفت الى تهويد المدينة فشلت.





وأضاف اشتية في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن صمود شعبنا وتشبثه بعاصمته الابدية أفشل كل محاولات الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تهويد القدس، مثمنا دور سواعد حماة القدس التي أعلت صوت الحق واخضعت الاحتلال للمرة الثانية وليست الاخيرة على بوابات المدينة المقدسة.





وأوضح أن المسجد الأقصى هو درة القدس والقدس درة فلسطين، التي هي الأرض المقدسة وأقرب نقطة الى السماء، وأرض الرباط، لافتا إلى ان إرادة شعبنا أقوى من ماكينة جيش الاحتلال.





وقال اشتية: "نحن أصحاب الرواية وأهل الأقصى والقيامة ومن باب الرحمة ومن باب التوبة يأتي النصر، ومن باب الخليل تأتي وحدة الوطن، ومن باب الاسباط يلتم الشمل، ومن باب الجديد نطل على المستقبل، ومن باب العامود نعلن الدولة المستقلة والعاصمة الأبدية، ومن باب الزاهرة نعبر الى حدائق الوطن العامرة."

رام الله - دنيا الوطن