شؤون فلسطينية

اشتيه: إجراءات الاحتلال لتهويد القدس المحتلة فشلت

اشتيه: إجراءات الاحتلال لتهويد القدس المحتلة فشلت
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، إن ما جرى في مدينة القدس المحتلة، يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كل القرارات والإجراءات التي هدفت الى تهويد المدينة فشلت.

وأضاف اشتية في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن صمود شعبنا وتشبثه بعاصمته الابدية أفشل كل محاولات الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تهويد القدس، مثمنا دور سواعد حماة القدس التي أعلت صوت الحق واخضعت الاحتلال للمرة الثانية وليست الاخيرة على بوابات المدينة المقدسة.

وأوضح أن المسجد الأقصى هو درة القدس والقدس درة فلسطين، التي هي الأرض المقدسة وأقرب نقطة الى السماء، وأرض الرباط، لافتا إلى ان إرادة شعبنا أقوى من ماكينة جيش الاحتلال.

وقال اشتية: "نحن أصحاب الرواية وأهل الأقصى والقيامة ومن باب الرحمة ومن باب التوبة يأتي النصر، ومن باب الخليل تأتي وحدة الوطن، ومن باب الاسباط يلتم الشمل، ومن باب الجديد نطل على المستقبل، ومن باب العامود نعلن الدولة المستقلة والعاصمة الأبدية، ومن باب الزاهرة نعبر الى حدائق الوطن العامرة."

أخبار ذات صلة

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم &#34;باب الرحمة&#34;

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: الجمعة القادمة ستحمل اسم "باب الرحمة"

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

الشيخ: ‏هذه فحوى الرسالة الرسمية التي أوصلناها لاسرائيل حول أموال المقاصاة

الشيخ: ‏هذه فحوى الرسالة الرسمية التي أوصلناها لاسرائيل حول أموال المقاصاة

وزارة المالية الفلسطينية تفوز بجائزة أفضل منهجية بالتخطيط المالي بالوطن العربي

وزارة المالية الفلسطينية تفوز بجائزة أفضل منهجية بالتخطيط المالي بالوطن العربي

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

اتحاد الكتاب الفلسطينيين وكتاب مصر يوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

اتحاد الكتاب الفلسطينيين وكتاب مصر يوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

قيادي بحماس: سيأتي اليوم الذي نجتاز فيه الحدود والشبان ينتظرون فقط الإشارة

قيادي بحماس: سيأتي اليوم الذي نجتاز فيه الحدود والشبان ينتظرون فقط الإشارة

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

الحكومة توجه التحية لأبناء القدس على صمودهم وكسر الحصار عن باب الرحمة

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

شعث: الانشغال العربي والصمت الدولي يشجعان اسرائيل على تهويد القدس

اتحاد الكتاب الفلسطينيين وكتاب مصر يوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

اتحاد الكتاب الفلسطينيين وكتاب مصر يوقعان اتفاقية تعاون ثقافي

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين

إصابات بالاختناق في مسيرة بلعين

رضوان يدعو المقاومة لتجهيز ردها على أي استهداف للأقصى

رضوان يدعو المقاومة لتجهيز ردها على أي استهداف للأقصى

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية

الحمد الله: سنعمل على تجاوز الأزمة وسنصعد حراكنا الدولي وسنقنن من النفقات

الحمد الله: سنعمل على تجاوز الأزمة وسنصعد حراكنا الدولي وسنقنن من النفقات

منوعات

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

عربي

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب &#34;القاتل الصامت&#34;

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب "القاتل الصامت"

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية