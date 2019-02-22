قيادي بحماس: سيأتي اليوم الذي نجتاز فيه الحدود والشبان ينتظرون فقط الإشارة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد، اليوم الجمعة، أنه "سياتي اليوم الذي نجتاز فيه السياج الفاصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة".وقال حماد في تصريحات له خلال الجمعة 48 من مسيرات العودة من شرق جباليا شمال قطاع غزة، إن الشبان ينتظرون فقط اشارة لاقتحام السياج شرق قطاع غزة.وأشار حماد إلى أن رسالة أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة على حدود غزة هي رسالة صمود وتحدي للاحتلال.وأضاف حماد أن أحداث اليوم في المسجد الأقصى تبشر بالخير وتؤكد أن شعبنا متمسك بحقه ومقاومته.