قيادي بحماس يدعو المقاومة لتجهيز ردها على أي استهداف للأقصى

رام الله - دنيا الوطندعا القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، المقاومة الفلسطينية إلى الجهوزية التامة للرد على أي عدوان يستهدف المسجد الأقصى.وجاءت كلمته في مخيم العودة شرق غزة بالجمعة الثامنة والأربعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي حملت عنوان "الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الابراهيمي".وقال رضوان "ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى النفير العام وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى والدفاع عنه فالأقصى دونه أرواحنا ودماؤنا"، داعيًا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ولجنة القدس للقيام بواجبها تجاه الدفاع عن المسجد الأقصى.وتابع "نقول للمطبعين والمهرولين والمنسقين أمنياً إن التاريخ لن يرحمكم وإن الشعوب لن تنسى من جَرَّأ الاحتلال على المسجد الأقصى فعليكم العودة إلى صف أمتكم فالاحتلال هو العدو الأوحد لأمتنا".ووجه رضوان التحية للمرابطين والمرابطات المدافعين عن المسجد الأقصى ولأبناء الشعب الفلسطيني الذين خرجوا بعشرات الآلاف في الجمعة الثامنة والأربعين لمسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان ( الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الابراهيمي).وأضاف "إن رسالتنا اليوم أننا لن ننسى دماء شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي ولن يهدأ لنا بال حتى يتم الانتقام لدماء الشهداء، ورسالتنا اليوم للاحتلال إن استهداف المسجد الأقصى واغلاق باب الرحمة والاعتداء على المصلين يمثل جريمة وعدواناً غاشماً على القيم والمبادئ والعقيدة ولن يمر دون حساب".وأكد رضوان على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها برفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا وتحقيق حق العودة.وشدد على ضرورة تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة لمواجهة المشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة، داعيًا إلى رفع الحصار الظالم عن غزة ووقف مجزرة الرواتب وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال.