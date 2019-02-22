وحدة القمع تقتحم قسم 3 في سجن النقب والحركة الأسيرة تحذر

رام الله - دنيا الوطناقتحمت وحدة "كتير" القمعية التابعة لإدارة سجون الاحتلال، قسم 3 في سجن النقب الصحراوي، وأجرت تفتيشاً لغرف الأسرى وأفعال استفزازية.وحذرت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وفق ما نقله عنها مكتب إعلام الأسرى، من استفراد إدارة السجون ووحداتها القمعية بأسرى سجن النقب، في ظل انشغال شعبنا بأحداث المسجد الأقصى المبارك.