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شؤون فلسطينية

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
اطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المدير التنفيذي لمؤسسة الأمم المتحدة للمتطوعين أوليفر آدم، والمدير العام لمؤسسة الأمم المتحدة الإنمائية (UNDP) روبرت فلانت والوفد المرافق لهما، اليوم الجمعة، على آخر التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحتين السياسية والميدانية الفلسطينية.

ودعا عريقات خلال اللقاء، السكرتير العام للأمم المتحدة وجميع مؤسسات المنظمة الدولية، إلى الاستمرار في بذل الجهود الممكنة للحفاظ على وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، كذلك استمرار تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية، وخلق فرص عمل ودعم قطاعات المرأة والشباب والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، عبر التعاون مع الدول المانحة لتعويض العجز الناتج عن قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتجفيف دعم الوكالة والمستشفيات في القدس الشرقية ومشاريع البنى التحتية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وأكد عريقات بطلان وعدم شرعية الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي، وقرارات ضم القدس الشرقية والجولان العربي السوري المحتل وقانون القومية العنصري.

كما ثمن عريقات مواقف السكرتير العام للأمم المتحدة التي أكدت أن الطريق الوحيد للسلام في المنطقة يتمثل في انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا الى قرار الجمعية العام رقم (194)، والإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال.

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