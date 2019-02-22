شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

رام الله - دنيا الوطندعا نشطاء سعوديون إلى فعاليات حاشدة، وانتفاضة شعبية، يوم 22 آذار/ مارس المقبل، داخل السعودية وخارجها، رفضًا لما أسموه "الظلم والفساد وامتهان الكرامة التي تمارسه السلطات في البلاد".ودعا الناشط ماجد الأسمري، الذي يقود الحراك، إلى تحرك حقيقي على الأرض في أماكن ومدن محددة، للوقوف في وجه القيادة الحالية، التي لا تستمع للنصيحة، وفق تعبيره. فيما أطلق الحراك الحملة تحت وسم #حراك_22مارس، بحسب ما نقل عنه موقع (عربي 21).وأضاف الأسمري في تسجيل فيديو نشره على حسابه بموقع (تويتر): "شعبنا بجميع فئاته مقهور ومظلوم، ترون بلادنا تغرق في المظالم وانتهاك كرامة البشر والدين، لذلك لابد من حراك حقيقي على الأرض، نثبت فيه إصرارنا على إزالة المظالم وإيقاف الفساد".وأضاف: "كلنا نعلم أن القيادة الحالية لا تقبل نصيحة، وهذا الوضع لا بد أن يتغير، والكل يعرف أنه ما يمنع الناس من التحرك سوى الخوف من التحرك منفردا، والحل بسيط جدا ويمكن للشعب كسر حاجز الخوف بالتجمع يوم الجمعة في مدن ومساجد محددة".وتابع الأسمري: "لابد أن نترجم غضبنا ورفضنا إلى عمل جماعي، والوقت ما هو وقف تحفظات أو تثبيط"، مؤكدا أنه سيصدر تسجيلات توضيحية أخرى حول سير الحراك وطبيعته.