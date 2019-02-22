عاجل

  • الصحة: اصابة 10 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

عربي

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنها تحقق فيما تداولته تقارير إعلامية محلية، عن وضع اسم إسرائيل بدلاً من فلسطين بخريطة تعليمية.

جاء ذلك على لسان متحدثة الوزارة أمينة خيري، في إطار تعليقها على ما تردد عن وجود خريطة على حواسيب لوحية تعليمية (تابلت) موزعة على طلبة الصف الأول الثانوي، تضع اسم إسرائيل بدلاً من فلسطين.

ووفق ما نقلت (بوابة أخبار اليوم)، فإنه يجري التحقق من الخريطة بالتواصل مع المسؤولين المعنيين.

ووفق البوابة الإخبارية ذاتها، فإن طلاب بالصف الأول الثانوي، فوجئوا بوجود اسم إسرائيل بدلاً من دولة فلسطين على خريطة التابلت التعليمي.

يشار إلى أن جمهورية مصر العربية، أطلقت بداية العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، منظومة (التابلت) للتعليم الثانوي، في إطار خطة لتطوير العملية التعليمية وتكثيف الاعتماد على الأدوات الإلكترونية في العملية.


أخبار ذات صلة

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب &#34;القاتل الصامت&#34;

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب "القاتل الصامت"

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

سليماني يحذر باكستان من السعودية

سليماني يحذر باكستان من السعودية

برلماني مصري عن &#34;البرادعي&#34;: يستحق الإعدام لأنه يحرض على الإرهاب

برلماني مصري عن "البرادعي": يستحق الإعدام لأنه يحرض على الإرهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي القطاع والاحتلال يطلق قنابل الغاز

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي القطاع والاحتلال يطلق قنابل الغاز

إعلام الاسرى: وحدات القمع الاسرائيلية تحتشد بمحيط سجن النقب وانقطاع اخبار الاسرى

إعلام الاسرى: وحدات القمع الاسرائيلية تحتشد بمحيط سجن النقب وانقطاع اخبار الاسرى

الديمقراطية: للرد على المشروع الامريكي الاسرائيلي يكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية

الديمقراطية: للرد على المشروع الامريكي الاسرائيلي يكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية

الهرفي يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي ويطلعه على آخر التطورات

الهرفي يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي ويطلعه على آخر التطورات

عدم تأمين حمولة شاحنة يعرض سائق للمساءلة القانونية بضواحي القدس

عدم تأمين حمولة شاحنة يعرض سائق للمساءلة القانونية بضواحي القدس

مسيرة حاشدة في الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

مسيرة حاشدة في الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

فتح: القدس والأقصى خط أحمر وأرواحنا تهون فداهما

فتح: القدس والأقصى خط أحمر وأرواحنا تهون فداهما

منوعات

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

عربي

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب &#34;القاتل الصامت&#34;

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب "القاتل الصامت"

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل