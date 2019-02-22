ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنها تحقق فيما تداولته تقارير إعلامية محلية، عن وضع اسم إسرائيل بدلاً من فلسطين بخريطة تعليمية.جاء ذلك على لسان متحدثة الوزارة أمينة خيري، في إطار تعليقها على ما تردد عن وجود خريطة على حواسيب لوحية تعليمية (تابلت) موزعة على طلبة الصف الأول الثانوي، تضع اسم إسرائيل بدلاً من فلسطين.ووفق ما نقلت (بوابة أخبار اليوم)، فإنه يجري التحقق من الخريطة بالتواصل مع المسؤولين المعنيين.ووفق البوابة الإخبارية ذاتها، فإن طلاب بالصف الأول الثانوي، فوجئوا بوجود اسم إسرائيل بدلاً من دولة فلسطين على خريطة التابلت التعليمي.يشار إلى أن جمهورية مصر العربية، أطلقت بداية العام الدراسي الحالي 2018/ 2019، منظومة (التابلت) للتعليم الثانوي، في إطار خطة لتطوير العملية التعليمية وتكثيف الاعتماد على الأدوات الإلكترونية في العملية.