عاجل

  • الصحة: اصابة 10 مواطنين برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق قطاع غزة

عربي

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب "القاتل الصامت"

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب "القاتل الصامت"
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت أسرة مكونة من 6 أفراد مصرعها، اليوم الجمعة، داخل مسكنها بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية، إثر اختناق أفرادها بسبب تسرب الغاز من سخان المياه.

ووفق موقع (مصراوي)، فقد تلقت الشرطة المصرية إخطارا يفيد بحدوث تسرب غاز في شقة سكنية، حيث أكدت الحماية المدنية بالإسكندرية، تسرب غاز أول أكسيد الكربون من سخان يعمل بالغاز الطبيعي بالشقة المشار إليها أثناء استحمام الأم ونوم باقي أفراد الأسرة.

وأضاف مدير إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، "أن الحادث أسفر عن مصرع الأسرة بالكامل وعدد أفرادها 6 أشخاص".

وكان مركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، حذر من استخدام سخانات الغاز ووسائل التدفئة التقليدية خلال فصل الشتاء في أماكن عديمة التهوية، ما قد ينتج عنه تسرب غاز أول أكسيد الكربون، شديد الخطورة الذي يؤدي إلى الوفاة حال استنشاقه بكمية كبيرة.

ووصف المركز في بيان له، غاز أول أكسيد الكربون بـ"القاتل الصامت" لكونه بلا لون ولا رائحة وسريع الاشتعال، موضحا أنه ينتج عن احتراق غير مكتمل للمنتجات التي تحتوي على كربون مثل المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

أخبار ذات صلة

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

شاهد: دعوات لانتفاضة شعبية في السعودية الشهر المقبل

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

ضجة في مصر بسبب خريطة تعتمد إسرائيل بدلًا من فلسطين

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

سليماني يحذر باكستان من السعودية

سليماني يحذر باكستان من السعودية

برلماني مصري عن &#34;البرادعي&#34;: يستحق الإعدام لأنه يحرض على الإرهاب

برلماني مصري عن "البرادعي": يستحق الإعدام لأنه يحرض على الإرهاب

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية

عريقات يطلع وفدا من الأمم المتحدة على آخر المستجدات الفلسطينية

إعلام الاسرى: وحدات القمع الاسرائيلية تحتشد بمحيط سجن النقب وانقطاع اخبار الاسرى

إعلام الاسرى: وحدات القمع الاسرائيلية تحتشد بمحيط سجن النقب وانقطاع اخبار الاسرى

الديمقراطية: للرد على المشروع الامريكي الاسرائيلي يكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية

الديمقراطية: للرد على المشروع الامريكي الاسرائيلي يكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية

الهرفي يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي ويطلعه على آخر التطورات

الهرفي يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي ويطلعه على آخر التطورات

عدم تأمين حمولة شاحنة يعرض سائق للمساءلة القانونية بضواحي القدس

عدم تأمين حمولة شاحنة يعرض سائق للمساءلة القانونية بضواحي القدس

مسيرة حاشدة في الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

مسيرة حاشدة في الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

فتح: القدس والأقصى خط أحمر وأرواحنا تهون فداهما

فتح: القدس والأقصى خط أحمر وأرواحنا تهون فداهما

حماس: على الامة العربية والاسلامية التوقف عن التطبيع مع الاحتلال وتوفير الدعم للقدس

حماس: على الامة العربية والاسلامية التوقف عن التطبيع مع الاحتلال وتوفير الدعم للقدس

منوعات

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

عربي

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب &#34;القاتل الصامت&#34;

مصرع أسرة كاملة في مصر بسبب "القاتل الصامت"

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل