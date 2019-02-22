بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي القطاع والاحتلال يطلق قنابل الغاز





وكانت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار قد دعت المواطنين الفلسطينيين، للمشاركة في فعاليات جمعة (الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الابراهيمي)، بمناسبة الذكرى الـ 25 للمجزرة التي ارتكبها المتطرف اليهودي بارون جولدشتاين في عام 1994 بالخليل.





وأكدت الهيئة على مواصلة المسيرات السلمية، حتى تحقيق أهدافها والمتمثلة في كسر الحصار عن قطاع غزة وعودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها.





وقد أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه المواطنين المشاركين في فعاليات مسيرة العودة شرقي مدينة غزة.