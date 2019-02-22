إعلام الاسرى: وحدات القمع الاسرائيلية تحتشد بمحيط سجن النقب وانقطاع اخبار الاسرى

رام الله - دنيا الوطنأفاد مكتب إعلام الاسرى، أن قوات كبيرة من وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، احتشدت اليوم الجمعة، في محيط سجن النقب الصحراوي.وأشار المكتب في تصريح صحفي له، إلى انقطاع تام لأخبار وأحوال الاسرى في أقسام (3 - 4 - 5)، بسجن النقب الصحراوي.وشهد سجن النقب في الايام الماضية، حالة من التوتر الشديد، بعد الاعتداءات المتواصلة من قبل ادارة السجون الاسرائيلية على الاسرى.