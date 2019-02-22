مباشر | الفلسطينيون يتوافدون لمخيمات العودة شرقي القطاع للمشاركة بفعاليات جمعة (الوفاء لشهداء مجزرة الحرم الابراهيمي)

شؤون فلسطينية

الهرفي يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي ويطلعه على آخر التطورات

الهرفي يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي ويطلعه على آخر التطورات
رام الله - دنيا الوطن
التقى السفير سلمان الهرفي، سفير فلسطين في فرنسا، بأوريليان لوشوفالييه، المستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية الفرنسية، وحضر الاجتماع السكرتير أول في السفارة قيس كسابري والسيدة ماري فيليب مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مقر الرئاسة الفرنسية - الاليزيه وناقش الطرفان خلال الاجتماع عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

السفير الهرفي استعرض امام مضيفه الاوضاع الاخيرة في فلسطين والانتهاكات اليومية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وكان اخرها الاستيلاء على اموال الضرائب العائدة للشعب الفلسطيني في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية باريس الاقتصادية، معتبراً أن ما تقوم به الحكومة المتطرفة في اسرائيل يصب في صالح اجندات سياسية وانتخابية لليمين المتطرف في اسرائيل.

الهرفي اكد في هذا السياق على ان الشعب الفلسطيني وقيادته وخاصة الرئيس محمود عباس لن يتخلى عن ابناء شعبه وتحديداً عائلات الشهداء والاسرى وان ما يتم دفعه له يأتي في نظام تكافل اجتماعي انساني موجود في الكثير من الدول وعلى رأسها فرنسا ذاتها بالاضافة الى الخصوصية الفلسطينية في تبني من وهب حياته دفاعاً عن وطنه فلسطين والحد الادنى من الواجب الاخلاقي تجاههم هو أن لا ننسى عائلاتهم على حد تعبير الهرفي.

كما قال السفير الهرفي أنه وبوجود اليمين المتطرف في سدة الحكم في تل أبيب فإن فرص التوصل لسلام تبدو شبه معدومة لعدم وجود شريك اسرائيلي مؤمن بالسلام وبضرورة التوصل اليه على اساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين. فاليمين المتطرف يقدم خطابه المفعم بالكراهية ضد الشعب الفلسطيني وضد الوجود الفلسطيني فوق ارضه وبالتالي فهو اساساً لا يقر بالحقوق الفلسطينية ولا يمكن له ان يعي ضرورة السلام في المنطقة.

وتطرق الهرفي الى الجدل الدائر في فرنسا حول اقتراحات بمساواة معاداة الصهيونية بمعاداة السامية، حيث اكد على ان الصهيونية هي حركة سياسية وانتقادها ومعاداتها يدخل ضمن حرية التعبير المكفول بالقانون ولا علاقة للصهيونية بالديانة اليهودية او أي دين اخر بل إن اول من انتقد الصهيونية هم رجال دين يهود، وما زال الكثير منهم ومن اتباع الدين اليهودي يعادون الصهيونية ولا يمكن اتهامهم بأنهم لا ساميين. وهذه الخطوة ان تمت فإن نتيجتها لن تكون سوى تكميم الافواه تجاه كل من يساند الشعب الفلسطيني وينتقد اسرائيل والسياسة الاستعمارية لحكومتها.

من جهته أكد لوشوفالييه على المواقف الثابتة والمعروفة لفرنسا بضرورة التوصل الى حل سلمي على قاعدة حل الدولتين اللتين تعيشان جنباً الى جنب بأمن وسلام. والعمل على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها واستمرار الدعم الفرنسي لمؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين. وأيضاً تمسك فرنسا بتوفير الدعم خاصة لوكالة الاونروا بعد وقف التمويل الامريكي لها.

أخبار ذات صلة

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي القطاع والاحتلال يطلق قنابل الغاز

بدء توافد الجماهير لمخيمات العودة شرقي القطاع والاحتلال يطلق قنابل الغاز

إعلام الاسرى: وحدات القمع الاسرائيلية تحتشد بمحيط سجن النقب وانقطاع اخبار الاسرى

إعلام الاسرى: وحدات القمع الاسرائيلية تحتشد بمحيط سجن النقب وانقطاع اخبار الاسرى

الديمقراطية: للرد على المشروع الامريكي الاسرائيلي يكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية

الديمقراطية: للرد على المشروع الامريكي الاسرائيلي يكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية

عدم تأمين حمولة شاحنة يعرض سائق للمساءلة القانونية بضواحي القدس

عدم تأمين حمولة شاحنة يعرض سائق للمساءلة القانونية بضواحي القدس

غالبيتهم من فلسطين.. خفر السواحل التركية يضبط 43 مهاجرًا

غالبيتهم من فلسطين.. خفر السواحل التركية يضبط 43 مهاجرًا

مسيرة حاشدة في الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

مسيرة حاشدة في الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

فتح: القدس والأقصى خط أحمر وأرواحنا تهون فداهما

فتح: القدس والأقصى خط أحمر وأرواحنا تهون فداهما

حماس: على الامة العربية والاسلامية التوقف عن التطبيع مع الاحتلال وتوفير الدعم للقدس

حماس: على الامة العربية والاسلامية التوقف عن التطبيع مع الاحتلال وتوفير الدعم للقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

إعلام الاسرى: وحدات القمع الاسرائيلية تحتشد بمحيط سجن النقب وانقطاع اخبار الاسرى

إعلام الاسرى: وحدات القمع الاسرائيلية تحتشد بمحيط سجن النقب وانقطاع اخبار الاسرى

الديمقراطية: للرد على المشروع الامريكي الاسرائيلي يكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية

الديمقراطية: للرد على المشروع الامريكي الاسرائيلي يكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية

الهرفي يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي ويطلعه على آخر التطورات

الهرفي يلتقي مستشار الرئيس الفرنسي ويطلعه على آخر التطورات

عدم تأمين حمولة شاحنة يعرض سائق للمساءلة القانونية بضواحي القدس

عدم تأمين حمولة شاحنة يعرض سائق للمساءلة القانونية بضواحي القدس

مسيرة حاشدة في الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

مسيرة حاشدة في الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

حماس: على الامة العربية والاسلامية التوقف عن التطبيع مع الاحتلال وتوفير الدعم للقدس

حماس: على الامة العربية والاسلامية التوقف عن التطبيع مع الاحتلال وتوفير الدعم للقدس

مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين على أراض زراعية شرق بيت لحم

مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين على أراض زراعية شرق بيت لحم

عشرات المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باب الرحمة بالمسجد الاقصى

عشرات المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باب الرحمة بالمسجد الاقصى

منوعات

فيديو: &#34;مي حريري&#34; تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: "مي حريري" تثير الجدل برقصها في دبي بحضور الشاب خالد

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

عربي

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

سليماني يحذر باكستان من السعودية

سليماني يحذر باكستان من السعودية