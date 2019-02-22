عدم تأمين حمولة شاحنة يعرض سائق للمساءلة القانونية بضواحي القدس

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم شاحنة تنقل الطوب بطريقة تشكل خطر على حياة المواطنين لعدم تأمين حمولتها بشكل قانوني، وقد تم اتخاذ الاجراء القانوني بحق السائق اثناء مروره من شارع بلدة رافات بضواحي مدينة القدس.وذكـر بيان إدارة العلاقــات العامــة والإعلام بالشرطـة، أنه واثناء عمل حاجز مروري مقابل بلدة رافات شمال غرب القدس المحتلة، تمكنت الشرطة المرور من ايقاف الشاحنة اثناء نقلها للحمولة دون اتخاذ اجراءات السلامة والأمان المتبعة في تثبيت الحمولة، بشكل يشكل خطراً على حياة المواطنين، وعلى الفور تم ترتيب الحمولة (طوب بناء) حسب الاصول بشكل لايهدد السلامة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق السائق بحسب المادة 229 من قانون المرور الفلسطين رقم 5 لسنة 2000.وأضاف البيان بان الشرطة تناشد المواطنين بضرورة اتخاذ كافة اجراءات السلامة والأمان عند استخدامهم للطرق كي لاتكون مركباتهم أداة جريمة متنقلة، تعرّض المواطنين للعديد من المخاطر في حال وقعت حوادث دون استيفاء للشروط المطلوبة للسير على الطريق حفاظاً على الحياة والسلامة.