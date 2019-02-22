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شؤون فلسطينية

غالبيتهم من فلسطين.. خفر السواحل التركية يضبط 43 مهاجرًا

غالبيتهم من فلسطين.. خفر السواحل التركية يضبط 43 مهاجرًا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة (الأناضول)، يوم الجمعة، أن فرق خفر السواحل التركية، ضبطت 43 مهاجرًا غير شرعي، أثناء محاولتهم التسلل إلى اليونان.

وقالت الوكالة التركية: إن دورية رصدت اليوم مجموعة من المهاجرين على متن قارب مطاطي قبالة سواحل بلدة جشمة بولاية إزمير غربي البلاد.

وضمت المجموعة 32 فلسطينيًا، و5 سوريين، و4 عراقيين، ويمنيين.

يشار إلى أنه عقب، إتمام الإجراءات القانونية بحقهم، أحيل المهاجرون وبينهم أطفال ونساء، إلى مديرية الهجرة في إزمير.

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