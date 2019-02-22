مسيرة حاشدة في الخليل بذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي

رام الله - دنيا الوطنخرج الآلاف في مدينة الخليل اليوم عقب صلاة الجمعة في مسيرة حاشدة في الذكرى الـ 25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي.وطاف المتظاهرون شوارع الخليل وصولا لشارع الشهداء للمطالبة بفتحه أمام الأهالي، في ظل إغلاق الاحتلال له.ووقعت مواجهات عنيفة بين الشبان الغاضبين وقوات الاحتلال بالقرب من حواجز الاحتلال في شارع الشهداء، ما أدى لإصابات عديدة في صفوف الشبان.وشارك في المسيرة التي انطلقت عقب صلاة الجمعة العديد من الشخصيات الوطنية والفصائلية، كما تم رفع العلم الفلسطيني وعلت الهتافات المطالبة برحيل الاحتلال والمؤيدة للحق الفلسطيني.