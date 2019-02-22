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شؤون فلسطينية

فتح: القدس والأقصى خط أحمر وأرواحنا تهون فداهما

فتح: القدس والأقصى خط أحمر وأرواحنا تهون فداهما
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة فتح: "إن القدس والأقصى خط أحمر، وأن كيان الاحتلال يتحمل مسؤولية أفعاله الإجرامية في ساحات المسجد الأقصى، وإن أرواحنا تهون رخيصة فداء للأقصى والقدس ومقدساتنا الاسلامية والمسيحية وحقوقنا".

ووجهت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، تحية إكبار وإجلال الى أهلنا وشعبنا المرابطين الصامدين المناضلين في القدس الذين فتحوا اليوم باب الرحمة مكبرين مهللين رافعين علم فلسطين، مؤكدا أن شعبنا العظيم في القدس يضرب أروع أشكال البطولة والفداء والصمود والعزة.

وقال القواسمي، في بيان صدر اليوم الجمعة: "للأقصى رجال الله يحموه، وإن فتح كانت وستبقى جنبا الى جنب مع أبناء شعبنا رأس حربة في مقارعة الاحتلال في القدس والذود عن مقدساتنا و في كل مكان".

وكانت سلطات الاحتلال، شنت اللية الماضية وفجر اليوم الجمعة، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين من أبناء حركة فتح، وسلمت استدعاءات حضور لعدد آخر، بذريعة مقاومتهم للاحتلال.

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