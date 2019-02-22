حماس: على الامة العربية والاسلامية التوقف عن التطبيع مع الاحتلال وتوفير الدعم للقدس

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الأمة العربية والإسلامية مطالبة اليوم بالوقوف في وجه موجة التطبيع الرسمي مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يعتدي على مقدساتها، ويسعى الى تبديد وجودها وتشتيت صفها.جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته الحركة تعقيبا على الاحداث التي تجري في القدس والاقصى، داعية الامتين العربية والاسلامية، للقيام بواجبهم في توفير الاسناد والدعم اللازمين للقدس في مواجهة عدوها الاول المتمثل في الاحتلال الاسرائيلي.وقالت الحركة في بيانها: "إن الشعب الفلسطيني يسطر اليوم نموذجا عظيما بإصراره على الزحف إلى القدس؛ للدفاع عن المسجد الأقصى، رغم كل العقبات التي وضعها الاحتلال من تهديدات واعتقالات، مؤكدا بذلك أن الأقصى خط أحمر لا يمكن للاحتلال تعديه أو تنفيذ مخططاته بتغيير واقعه والسيطرة عليه".واضافت: "إن تضحيات الشعب الفلسطيني العظيمة في الدفاع عن المسجد الأقصى، تدلل على أنه قلعة شامخة لا يرهبها بطش الاحتلال، وأننا شعب متمسك بمقاومته في كل الساحات وبكافة الوسائل، ولا يوجد في قاموسنا معنى الرضوخ للعدوان".وتابعت الحركة بقولها: "على الاحتلال الإسرائيلي أن يعي جيدا رسالة الجماهير الهادرة المدافعة عن قدسها ومقدساتها، بوقف عدوانه، والكف عن العبث بهويتها الإسلامية والعربية، فكل محاولاته ستنكسر على صخرة صمود شعبنا وتضحياته، وهذا ما أثبته وشهد عليه التاريخ".ووجهت الحركة، تحية إجلال وإكبار للمرجعيات الدينية والمؤسسات الأهلية والفصائل الفلسطينية على وقفتها المشرفة في الدفاع عن القدس، وتسخير إمكاناتها وطاقتها في توجيه بوصلة شعبنا نحو قضاياه الوطنية المركزية، وأقدسها الدفاع عن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.