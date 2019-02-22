مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين على أراض زراعية شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنتصدى مواطنون اليوم الجمعة لاعتداءات مستوطنين على أراض زراعية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.وقال حسن بريجية مدير هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم: "إن الأهالي في بيت تعمر تصدوا للمستوطنين الذين اعتدوا على أراضي المواطنين، وقاموا بزراعة أراض زراعية خاصة بجانب مستعمرة "نوكديم" تعود ملكيتها لعشيرة الزواهرة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).