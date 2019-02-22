مواطنون يتصدون لاعتداءات المستوطنين على أراض زراعية شرق بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
تصدى مواطنون اليوم الجمعة لاعتداءات مستوطنين على أراض زراعية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.
وقال حسن بريجية مدير هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم: "إن الأهالي في بيت تعمر تصدوا للمستوطنين الذين اعتدوا على أراضي المواطنين، وقاموا بزراعة أراض زراعية خاصة بجانب مستعمرة "نوكديم" تعود ملكيتها لعشيرة الزواهرة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
تصدى مواطنون اليوم الجمعة لاعتداءات مستوطنين على أراض زراعية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.
وقال حسن بريجية مدير هيئة الجدار والاستيطان في بيت لحم: "إن الأهالي في بيت تعمر تصدوا للمستوطنين الذين اعتدوا على أراضي المواطنين، وقاموا بزراعة أراض زراعية خاصة بجانب مستعمرة "نوكديم" تعود ملكيتها لعشيرة الزواهرة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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