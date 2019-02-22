عشرات المصلين يؤدون صلاة الجمعة في باب الرحمة بالمسجد الاقصى





وكان المصلون قد تمكنوا من فتح باب الرحمة في المسجد الاقصى المبارك، والمغلق من قبل قوات الاحتلال منذ عام 2003، بمشاركة الفتي العام الشيخ محمد حسين والعديد من مشايخ القدس، وسط الهتافات والتكبيرات.













رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات المصلين الفلسطينيين، صلاة الجمعة، في باب الرحمة بالمسجد الاقصى المبارك، وسط اجراءات القمع الذي نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة.