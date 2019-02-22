شاهد: لحظة دخول المصلين باب الرّحمة في المسجد الأقصى





دخول المصلين الى باب الرحمة، جاء بمشاركة المفتي العام الشيخ محمد حسين، وبعض مشايخ القدس، وسط تكبيرات وهتافات (بالروح بدم نفديك يا اقصى).





مشهد دخول المصلين الى باب الرحمة، يذكر الجميع نفس المشهد عندما ازال المقدسيون البوابات الالكترونية والكاميرات الذكية في يوم 25 تموز/يوليو لعام 2017.



















هذا ورفع المواطنون المقدسيون، علم فلسطين في باب الرحمة، بعد ان تمكنوا من فتحه، وأطلقوا عبارات التكبير والتهليل.