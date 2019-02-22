شؤون فلسطينية

أبو محفوظ: ندعو لدعم هبة باب الرحمة بالمسجد الأقصى ومواجهة التهويد بالقدس

أبو محفوظ: ندعو لدعم هبة باب الرحمة بالمسجد الأقصى ومواجهة التهويد بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
أشار نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته السافرة ضد المسجد الأقصى وضد أهالي القدس، وأنه يسعى من خلال هذه الاعتداءات لتثبيت أمر واقع، ضمن سياساته المتواصلة في تهويد القدس ومحاولة إيجاد موطن قدم لبناء هيكله المزعوم من خلال البحث عن آلية لتقسم المسجد الأقصى المبارك.

وأكد أبو محفوظ في تصريحات صحفية الجمعة 22-2-2019، أن المسجد الأقصى خط أحمر لا يمكن المساس به، وأن أي تغيير على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى أمر مرفوض جملة وتفصيلاَ.

وأضاف أبو محفوظ: "إذا كان الاحتلال الصهيوني قد غرته هرولة بعض الأنظمة العربية للتطبيع معه، ومغازلته كما حصل مؤخراً في مؤتمر وارسو، فإن الشعب الفلسطيني ثابت على موقفه في الدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه التي لا تقبل التفاوض والتنازل باسم أي أحد وتحت أي ظرف".

ودعا نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها للتكاتف سوياً من أجل الدفاع عن القدس وأهلها، وعن المسجد الأقصى وجميع مرافقه، كما دعا الشعوب العربية والإسلامية إلى الوقوف موقفا موحدا ضد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى والمشاركة في دعم هبة باب الرحمة.

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