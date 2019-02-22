قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من جنين وتحطم محتويات عدة منازل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، الشاب أحمد راتب عويس (33 عاما) من مخيم جنين، وحطمت محتويات منزله ومنزلي الشقيقين الأسيرين المحررين يحيى وجبريل الزبيدي.وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها وداهمت عدة منازل وحطمت محتوياتها، كما حطمت مركبة المواطن أمين مرعي في جبل أبو ظهير في المدينة، وأشار إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال.يشار إلى أن أحمد عويس هو شقيق الشهيد سامر عويس، وله شقيقان محكومان مدى الحياة هما: عبد الكريم وحسان.