الاحتلال يفتش منازل ويحطم محتوياتها وينصب حواجز في الخليل

رام الله - دنيا الوطنفتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، عدة منازل في مدينة الخليل وبلدة دورا، ونصبت حواجز عسكرية على الطرق الرابطة ومداخل محافظة الخليل .وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت مدينة الخليل، واقتحمت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا، عرف من اصحابها معتصم النتشة، وتم نقل زوجته للمشفى لتلقي العلاج إثر إصابتها بنوبة خلال عملية اقتحام المنزل، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).كما داهمت بلدة دورا جنوبا، واقتحمت منزل الاسيرين المحررين بسام حمد الزير 55 عاما، ونجله حمد، وقال المحرر الزير: "إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت منازل العائلة في حي واد ابو القمرة، وشرعت بإخراجنا في العراء والعبث والتكسير في منازل، وحطمت الابواب والمداخل الرئيسية، والاثاث بطريقة همجية وروعت الاطفال والنساء دون ابداء الاسباب".وفي ذات السياق، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل محافظة الخليل، وعلى الطرق الرابطة جنوبا، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.