حماس تجري تجربة صاروخية صوب مياه المتوسط

رام الله - دنيا الوطنزعمت وسائل إعلام الاحتلال صباح اليوم الجمعة، أن حركة حماس أطلقت صواريخ تجريبية صوب مياه البحر المتوسط.وادعى موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، أن الحركة أطلقت أربعة صواريخ صوب البحر، في إطار التجربة والتدريب التي تقوم بها الحركة بشكل مستمر.وسّمع دوي عدة انفجارات صباح اليوم، في أرجاء مدينة غزة، يُعتقد أنها ناجمة عن تلك التجارب الصاروخية.