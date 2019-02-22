بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

رام الله - دنيا الوطنبعد أقل من أسبوعين من إعلانه الترشح لولاية رئاسية خامسة، يتوجه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، إلى مدينة جنيف السويسرية لإجراء "فحوصاته الطبية الدورية"، حسبما أعلنت رئاسة الجمهورية في بيان الخميس.وذكر البيان: "يتوجه عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية يوم الأحد 24 من الشهر الجاري إلى جنيف من أجل إقامة قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وكان من المنتظر أن يخرج الرئيس "قريبا" لتدشين المطار الدولي الجديد، حسبما صرح به وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان.وأعلن الرئيس الجزائري، الشهر الجاري، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية خامسة في 18 نيسان/أبريل المقبل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.والتزم بوتفليقة الصمت حول نيته الاستمرار في الحكم رغم ضغوط معسكره منذ عدة أشهر، وذلك قبل أقل من شهر من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليلة الثالث من آذار/مارس المقبل.وتعززت فرضية ترشح بوتفليقة منذ أسبوع، بعد إعلان 4 أحزاب تشكل التحالف الرئاسي الحاكم في الثاني من شباط/فبراير الجاري اختياره مرشحا للانتخابات الرئاسية.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري، البالغ من العمر 81 عاما، يحكم البلاد منذ عام 1999.