دولي

مسلم يقود حملة يهودي مرشح للانتخابات الأمريكية

مسلم يقود حملة يهودي مرشح للانتخابات الأمريكية
بيرني ساندرز
رام الله - دنيا الوطن
اختار السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، مديرًا مسلمًا لحملته في انتخابات الرئاسة عام 2020، حيث سينافس الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ووفقًا لوسائل إعلام أميركية، فإن اليهودي ساندرز عيّن، المسلم فايز شاكر، رئيس الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، مديرًا لحملته الانتخابية المقبلة.

وأفاد موقع (Daily Beast) أمس بأن شاكر (39 عامًا) عقد الثلاثاء الماضي اجتماعا في الاتحاد كي يبلغ زملاءه عن انضمامه لحملة ساندرز، ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن هذا القرار قريبا.

وسبق أن عمل شاكر، لدى كبير مستشاري زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ بالكونغرس حينئذ هاري ريد، كما عمل سابقا لصالح رئيسة مجلس النواب الحالية نانسي بيلوسي.

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