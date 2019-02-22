أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

رام الله - دنيا الوطناستضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس الخميس، ابن أخيه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، مبددا شائعات سابقة عن توقيفه ومقتله.وأظهرت صورة جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الملك سلمان والأمير عبد العزيز بن فهد وهما يبتسمان للكاميرا التي تصورهما في مشهد عكس علاقة وثيقة بينهما.وقال مدونون سعوديون: إن الصورة التقطت خلال استضافة الملك لابن أخيه، فيما يبدو أنه لقاء لتهنئة نجل ملك السعودية الأسبق فهد بن عبد العزيز، بتعافيه من مرض خضع بسببه للعلاج طوال فترة غيابه التي استمرت أكثر من عام.وكانت تقارير صحفية إدعت مقتل الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء الحملة الأخيرة لمحاربة الفساد، والتي طالت عددا من الأمراء والوزراء السابقين في السعودية.ونفت الحكومة السعودية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، هذه الأنباء، مؤكدة أن الأمير عبد العزيز بن فهد، ما زال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.