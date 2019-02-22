موقع "دولة فلسطين" يؤكد دعمه للحملة الوطنية ( اخترناك ) لمساند الرئيس



وقال برغوث في تصريح صحفي له اليوم ، إن ما يقوم به الرئيس عباس وما يتخذه من مواققف بطولية للحفاظ على مقدساتنا ولحماية ثوابتنا، يحتم علينا كفلسطينيين الاصطفاف خلفه والاتحاد ونبذ اي خلافات جانبية تهدد صلابة الموقف الذي يتخذه في التصدي والمواجهة، وكذلك لفويت الفرصة على المتآمرين على القضة الوطنية ومن يُهيئ لهم ان الفرصة سانحة للنيل من حقوقنا.



ولفت برغوث، أن تصدي الرئيس للضغوطت الامريكية والممارست الاسرائيلية، أعطت درسا عمليا واضحا للقاصي والداني أن ثوابتنا خط أحمر، وأنه لا نية لدى القيادة للمساومة على أي منها، مهما بلغت الضغوط، ومهما كلفنا من ثمن .



وأشاد برغوث بموقف الرئيس عباس ورده على قرار حكومة الاحتلال سرقة اموال الضرائب الفسطينية بحجة انها تدفع لعائلات الاششهداء والاسرى والجرحى، وإصرار الرئيس على أن هؤلاء هم اغلى ما لدى الفلسطينيين، وان السلطة الوطنية ستدفع لهم حتى لو تبقى قرشا واحدا لديها - كما قال الرئيس، وهو بذلك يعطي درسا في الثبات على الموقف الوطني .



وطالب برغوث الجميع الالتفاف حول الرئيس ومساندة مواقفه الوطنية البطولية، والتفاعل الجاد مع حملة "اخترناك ".



رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس تحرير موقع دولة فلسطين الاليكتروني احمد برغوث دعمه المطلق ومساندته الكاملة لفعاليات الحملة الوطنية الكبرى لمساندة السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، حملة #اخترناك، والتي ستنطلق يوم غد السبت الموافق 23-2-2019 الساعة السادسة مساء بتوقيت القدس عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك تاكيدا على تقدير مواقف الرئيس البطولية، وصموده الصلب في وجه المؤامرات التي تحااك ضد قضيتنا الوطنية وحقوق شعبنا الثابتة.