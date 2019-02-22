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شؤون فلسطينية

الاحتلال يستبق "نفير الأقصى" بحملة اعتقالات واسعة

الاحتلال يستبق "نفير الأقصى" بحملة اعتقالات واسعة
رام الله - دنيا الوطن
في محاولة يائسة للتأثير على مسار نفير الأقصى الذي دعت له الفصائل والمرجعيات الدينية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت نحو ثلاثين مواطنا مقدسيًا بعد مداهمة منازلهم والعبث في محتوياتها.

وقالت مصادر ترصد الاعتقالات اليومية إن حملة الاعتقالات بدأت مساء أمس واستمرت حتى صباح اليوم وشملت مناطق البلدة القديمة، والأحياء المجاورة لها خارج الأسوار في سلوان ووادي الجوز والعيسوية والطور.

وعرف من المعتقلين كل من: ادي مطور، وحجازي ابو صبيح، ومراد مسك، وجهاد قوس، وزكريا البكري، وحيد البكري، وعباده نجيب، ومؤمن حشيم، ومحمد حزينه، وايهاب زغير، ومصطفي أبو سنينه، وحازم الشرباتي، ولؤي عليان، ورامي محيسن.

بالإضافة إلى كل من: ومحمد عليان، ومحمد خضر ابو الحمص، ونديم الصفدي، وعرين الزعانين، ومحمد زغير، وجاد الغول، ومحمود مونس، وأمجد غروف السمري، ولؤي نصر الدين، وعمرو ابو عرفه، أحمد جابر، وعبد الناصر عودة، وعدي محيسن، ومحمود الجندي، وأحمد شاهر السلايمة، وعبد الله حمد.

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