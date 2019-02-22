عربي

سليماني يحذر باكستان من السعودية

سليماني يحذر باكستان من السعودية
رام الله - دنيا الوطن
قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إن باكستان بلد صديق لبلاده، لكنه حذر الجميع بألا يمتحن الإيرانيين.

وأضاف سليماني، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية الإيرانية: "ردنا سيكون قويا وحاسما"، مشيرا إلى أن "لدى المال السعودي نفوذ كبير في باكستان يستهدفها ويستهدف جيرانها عبر الإرهاب"، وفق تعبيره.

جاءت تصريحات سليماني بعد اختتام ولي العهد السعودي زيارته إلى باكستان، وأعلن خلالها عن توسيع الاستثمار والمشاريع السعودية في إسلام أباد.

وأكد سليماني خلال كلمة له في مدينة بابل، أن "السعودية تبني نفوذها الإقليمي بالمال فقط، وهذا نفوذ مزيف وفاشل"، مطالبا الجيش الباكستاني بعدم السماح لمليارات السعودية بدعم "الإرهاب في باكستان"، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

ورأى المسؤول الإيراني أن "هدف السعودية هو تدمير باكستان من خلال تأثير أموالها في الداخل الباكستاني"، مضيفا أننا "لا نهدد ونتحدث إليكم من مبدأ الصداقة ونقول لكم لا يجب أن تتحول أرض باكستان إلى مكان لإلحاق الضرر بالدول الإقليمية ومنها إيران والهند وأفغانستان".

أخبار ذات صلة

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

دعوات جزائرية للتظاهر ضد بوتفليقة

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

برلماني مصري عن &#34;البرادعي&#34;: يستحق الإعدام لأنه يحرض على الإرهاب

برلماني مصري عن "البرادعي": يستحق الإعدام لأنه يحرض على الإرهاب

مجددًا.. &#34;تركي آل الشيخ&#34; ينسحب من الرياضة المصرية

مجددًا.. "تركي آل الشيخ" ينسحب من الرياضة المصرية

المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم الدولة بعملية داخل سوريا

المخابرات العراقية تعتقل 13 فرنسياً ينتمون لتنظيم الدولة بعملية داخل سوريا

طائرة قطرية تنجو من حادث محقق وتهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

طائرة قطرية تنجو من حادث محقق وتهبط اضطرارياً في مطار الخرطوم

التعليقات

الدنيا حكايات

جدل بين الدعاة

جدل بين الدعاة

شؤون فلسطينية

موقع &#34;دولة فلسطين&#34; يؤكد دعمه للحملة الوطنية ( اخترناك ) لمساند الرئيس

موقع "دولة فلسطين" يؤكد دعمه للحملة الوطنية ( اخترناك ) لمساند الرئيس

الاحتلال يستبق &#34;نفير الأقصى&#34; بحملة اعتقالات واسعة

الاحتلال يستبق "نفير الأقصى" بحملة اعتقالات واسعة

مئات العائلات تصل الأقصى قبل ساعات الفجر استعدادا لنفير الجمعة

مئات العائلات تصل الأقصى قبل ساعات الفجر استعدادا لنفير الجمعة

مجلس الأوقاف الإسلامية يجدد دعوته للنفير العام إلى الأقصى

مجلس الأوقاف الإسلامية يجدد دعوته للنفير العام إلى الأقصى

فروانة: أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

فروانة: أوضاع مأساوية يعيشها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال

غنيم يبحث مع وزير الريّ الأردني وضع المياه في البلدين

غنيم يبحث مع وزير الريّ الأردني وضع المياه في البلدين

عبد المجيد: هبة أهلنا بالقدس ستجبر الاحتلال في العودة عن إجراءاته

عبد المجيد: هبة أهلنا بالقدس ستجبر الاحتلال في العودة عن إجراءاته

حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً كبيراً من كوادر حركة فتح بالقدس

حملة اعتقالات واسعة تطال عدداً كبيراً من كوادر حركة فتح بالقدس

منوعات

فيديو: &#34;لبنانية&#34; ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

فيديو: "لبنانية" ترد بعد انتشار فيديو خطوبتها من فليبينية.. فماذا قالت؟

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: &#34;ليلى اسكندر&#34; تعتذر بسبب فستانها

بعد الهجوم الحاد.. فيديو: "ليلى اسكندر" تعتذر بسبب فستانها

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد مليونه الأول.. طوني قطان لـ"دنيا الوطن": هؤلاء أفضل من غنى اللهجة العراقية

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

بعد زواجها السري.. تعرف على فارق العمر بين أنغام وزوجها الشاب

&#34;ليس كل ما يلمع ذهباً&#34;.. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

"ليس كل ما يلمع ذهباً".. فنانات يكشفن تفاصيل وأسرار حياتهن البائسة مع أزواجهن

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

زج منة شلبي في قضية فيديوهات المخرج خالد يوسف الإباحي.. وهكذا تفاعلت

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

ياسر العظمة يُفاجئ جمهوره بهذه الصور الجديدة

&#34;جابت العيد&#34;.. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

"جابت العيد".. كارمن سليمان تتعرض لموقف محرج في السعودية بسبب عادة لاتعلمها

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

فنان لبناني يروي تفاصيل وفاته وعودته للحياة مرة أخرى.. وهذا ما رأه أثناء موته

عربي

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

بعد ترشحه للرئاسة.. بوتفليقة يغادر الجزائر لأسباب طبية

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

السودان.. إطلاق سراح معتقلي موكب الرحيل

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

أمير سعودي يظهر بعد شائعات مقتله

سليماني يحذر باكستان من السعودية

سليماني يحذر باكستان من السعودية