سليماني يحذر باكستان من السعودية

رام الله - دنيا الوطنقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إن باكستان بلد صديق لبلاده، لكنه حذر الجميع بألا يمتحن الإيرانيين.وأضاف سليماني، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية الإيرانية: "ردنا سيكون قويا وحاسما"، مشيرا إلى أن "لدى المال السعودي نفوذ كبير في باكستان يستهدفها ويستهدف جيرانها عبر الإرهاب"، وفق تعبيره.جاءت تصريحات سليماني بعد اختتام ولي العهد السعودي زيارته إلى باكستان، وأعلن خلالها عن توسيع الاستثمار والمشاريع السعودية في إسلام أباد.وأكد سليماني خلال كلمة له في مدينة بابل، أن "السعودية تبني نفوذها الإقليمي بالمال فقط، وهذا نفوذ مزيف وفاشل"، مطالبا الجيش الباكستاني بعدم السماح لمليارات السعودية بدعم "الإرهاب في باكستان"، بحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" الإيرانية.ورأى المسؤول الإيراني أن "هدف السعودية هو تدمير باكستان من خلال تأثير أموالها في الداخل الباكستاني"، مضيفا أننا "لا نهدد ونتحدث إليكم من مبدأ الصداقة ونقول لكم لا يجب أن تتحول أرض باكستان إلى مكان لإلحاق الضرر بالدول الإقليمية ومنها إيران والهند وأفغانستان".