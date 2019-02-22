مئات العائلات تصل الأقصى قبل ساعات الفجر استعدادا لنفير الجمعة

رام الله - دنيا الوطنقال صحفيون فلسطينيون متواجدون داخل المسجد الأقصى: "إن مئات العائلات الفلسطينية بكامل أفراد عائلتها وصلت إلى المسجد الأقصى قبل رفع أذان الفجر بنحو ساعة تلبية لدعوة النفير الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الدينية".وأضاف الصحفيون أنها وثقت وصول عائلات بأكملها تضم الأب وزوجته وأبنائهم قبل ساعات الفجر إلى المسجد الأقصى مصطحبين معهم ملابس، وطعام، وشراب، ومستلزمات للإقامة الطويلة داخل المسجد إذا اقتضت الضرورة حسب وصف تلك العائلات.وحول سبب الحضور المبكر، نقلت المصادر الصحفية عن العائلات قولها:" إننا عزمنا الحضور إلى الأقصى قبل ساعات الفجر للتغلب على الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتأخير وصول الجماهير إلى المسجد، ومنع الكثير منها الصلاة بداخله".