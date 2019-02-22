مجلس الأوقاف الإسلامية يجدد دعوته للنفير العام إلى الأقصى

رام الله - دنيا الوطنجدد مجلس الأوقاف الإسلامية اليوم الجمعة، دعوته إلى جماهير شعبنا "للاحتشاد والزحف والنفير" إلى المسجد الأقصى وصلاة الجمعة فيه رداً على اعتداءات الاحتلال على باب الرحمة ومخططات التقسيم.وقال المجلس على لسان رئيسه عبد العظيم سلهب: "إننا نؤكد دعوتنا لجماهير شعبنا المشاركة الواسعة والضرورية في نفير الأقصى اليوم، وإيصال رسالة حاسمة لسلطات الاحتلال مفادها أن الأقصى خط أحمر لا يمكن تجاوزه".كما دعت الهيئة الإسلامية المسيحية إلى مواجهة مخططات الاحتلال في الأقصى بأوسع مشاركة شعبية فلسطينية وعربية اليوم داخل القدس، وصلاة الجمعة في المسجد الأٌقصى لرد اعتداءات الاحتلال".وأكدت الهيئة على خطورة المرحلة التي تمر بها القدس في ظل المزايدات الانتخابية الإسرائيلية والتي وضعت القدس عنواناً لهذه المزايدات".وبدوره قال عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى: "إن شعبنا مصمم على توجيه رسالته القوية اليوم الجمعة إلى الاحتلال وكل المطبعين العرب معه مفادها أننا متمسكون في حقنا بالأقصى حتى النهاية ولا يوجد في قاموسنا أو عقولنا كلمة اسمها التنازل عن متر واحد من الأٌقصى".